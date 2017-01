Belgische mencommissie klaar voor Project 2020

Dat zegt Richard Papens, aftredend voorzitter van de nationale mencommissie, in zijn nieuwjaarswens op Galop.be.

In 2017 en 2018 wordt er vooral steun gegeven aan de verbetering van de dressuur op alle niveaus. Een substantieel deel van het nationaal budget wordt dit jaar gereserveerd om de Belgische topatleten te steunen in hun trainingen en deelnames aan internationale menwedstrijden.

Ook voor de nationale menners en organisatoren heeft de nationale mencommissie besloten om verder te investeren in materiaal om de Belgische wedstrijden nog aantrekkelijker te maken.

Een werkgroep menofficials gaat de komende jaren -nationaal actief- de juryleden, technische afgevaardigden en parcoursontwerpers extra begeleiden.

De komende maanden volgt een oproep voor het opleiden en benoemen van nationale stewards, die de taak hebben een kwaliteitslabel te geven rond “welfare of horses” en de organisatoren en juryleden te steunen in het vlotte verloop van de samengestelde menwedstrijden in België.