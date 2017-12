Benjamin Aillaud ontvangt l’Année Hippique Award

Eric Bouwman en Benjamin Aillaud (r)

In het bijzijn van Eric Bouwman, de Nederlandse eigenaar en fokker van de Arabo Friese paarden waarmee Aillaud afgelopen outdoor seizoen zeer succesvol was, nam Benjamin de Award in ontvangst.

De 41-jarige Aillaud won onder meer de internationale wedstrijden in Nebanice en Pau en behaalde topklasseringen in Saumur en Donaueschingen met als hoogtepunt het behalen van de individuele zevende plaats op het EK in Gothenburg. Aillaud sloot zijn buitenseizoen af met goud op het Frans kampioenschap in Lignières.