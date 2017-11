Bram Chardon superieur tijdens EIM Denekamp 2017

Bram Chardon had dit evenement aangegrepen om zijn vierspan Lippizaners optimaal voor te bereiden op de serie WK indoor. De plaatselijke favoriet Mark Weusthof werd met een gelegenheids-span vijfde. Na afloop trakteerde Bram samen met de als tweede geëindigde Herman ter Harmsel het publiek op een schitterende show!

In de rubriek vierspan pony’s moest de uit België afkomstige Kenny Kanora zijn meerdere erkennen in de niet te kloppen Marijke Hammink. Derde werd Eric Mulder met zijn IJslanders.

Rense Egberink is de winnaar bij de tweespan paarden. In deze rubriek waren de verschillen erg klein en werd er op het scherpst van de snede gereden. De winnaar van Wierden, Raymond Letteboer, werd tweede; Tom Engbers derde voor Antonie ter Harmsel.

Zaterdagmiddag werd er door de jeugd gestreden om de Rabobank bokalen. Hier kwamen Lisa Kleinjan, Larissa Reints en Rebecca Ramaker als kampioenen uit de bus. Er werd door deze jonge menners op een volwassen manier strijd geleverd.

De zondag stond in het teken van de Twente Cup. Denekamp is de eerste wedstrijd in een serie van vijf waarbij er drie resultaten tellen voor de Cup. Winnares bij de enkelspan pony’s werd Larissa Reints uit Bruchterveld. Bij de tweespan pony’s ging de hoofdprijs naar een rijder van de organiserende vereniging: John Hoogvliet. De zeer sterk rijdende Willibrord Woerdman was heer en meester in de rubriek enkelspan paarden, waarbij de kersverse reservekampioen van Mendistrict Oost, Gerard Schut, fraai tweede werd met zijn draver.

Bij de tweespan paarden ging de overwinning naar Arjan Kleinjan voor Mark Weusthof. Roy Ankone maakte zijn debuut in deze tweespan rubriek en eindigde op een mooie vierde plek.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd evenement.

Klik hier voor alle uitslagen

