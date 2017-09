Breda: Goud voor Exell en het Nederlands vierspanteam

Nederland werd in Breda vertegenwoordigd door de menners die twee weken geleden goud wonnen op het Europees kampioenschap in Gothenburg. IJsbrand Chardon, in Zweden ook goed voor individueel goud, begon met een vijfde plaats in de dressuur. Via een winnende marathon klom hij op naar plaats twee. In de afsluitende vaardigheid bleef hij foutloos waarmee hij zijn tweede positie veilig stelde. Koos de Ronde stond na dressuur en marathon op de vierde positie. Door een foutloos vaardigheidsparcours wist hij de Duitser Christoph Sandmann te passeren in het klassement en knap als derde te eindigen. Theo Timmerman begon met een derde plaats in de dressuur als beste Nederlander. In de marathon moest hij echter terrein prijsgeven en ook de vaardigheid verliep niet vlekkeloos waardoor hij uiteindelijk op plaats acht kwam.

Bram Chardon, een van de individueel startende Nederlanders, klom na een tiende plaats in de dressuur met een solide marathon en vaardigheid naar een mooie zesde plaats in het individuele klassement. De overige Nederlandse menners eindigden buiten de top tien van het 20 deelnemers tellende veld.

In het landenklassement passeerde Frankrijk met twee foutloze vaardigheidsritten van Mourier en Aillaud op het laatste moment nog de Duitsers waarmee het zilver naar Frankrijk ging en het brons naar Duitsland.

Komend weekend is in het Duitse Donaueschingen de laatste Wereldbekerkwalificatiewedstrijd van dit seizoen. Daarna is bekend, welke 10 menners in aanmerking komen voor deelname aan het prestigieuze indoor Wereldbekerseizoen, dat in november van start gaat.

Bron: KNHS/Hoefnet