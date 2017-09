Breda: IJsbrand Chardon wint marathon, Nederlands team bouwt voorsprong uit

Net voordat de deelnemers aan de marathon begonnen werd het droog en zonnig op de Prinsenhoeve. Internationaal Level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had een uitdagend parcours gebouwd met drie volledig nieuwe hindernissen en twee spectaculaire waterpartijen. Voor een groot aantal vierspanrijders, waaronder teamleden Koos de Ronde en Theo Timmerman, was hindernis 6, de kiosk, vandaag een flinke opgave. Wereldkampioen Boyd Exell en Europees kampioen IJsbrand Chardon wisten hun vierspan probleemloos door deze hindernis te sturen.

De Amerikaan Chester Weber trok zich voor aanvang van de marathon terug omdat een van zijn marathonpaarden niet fit was.

“Het was pittig vandaag, maar voor mij liep het lekker,” vertelt IJsbrand Chardon. “Zo’n marathon als deze is echt kicken! Jeroen Houterman heeft ons echt uitgedaagd. Ik hoorde dat mijn collega’s ook onder de indruk waren. Ik heb geen risico’s genomen, maar gewoon vlot doorgereden en dat ging lekker. “ IJsbrand Chardon ligt acht punten achter op Boyd Exell en zeven punten voor op Christoph Sandmann, die vandaag derde werd. De kans dat de vaardigheid morgen verandering in het klassement gaat brengen is volgens Chardon niet heel erg groot. “Maar je weet nooit,” aldus de Europees kampioen.

Morgen om 10.30 start de vaardigheid waarna de winnaars van het CAIO Breda 2017 bekend zijn.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Outdoor Brabant