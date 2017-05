CAI en Belgisch Kampioenschap in Elsegem op 16 en 17 september

Ook meervoudig en wereldkampioen Boyd Exell doet mee aan de wedstrijd. Hij kan de wedstrijd om het Belgisch Kampioenschap, als niet-Belg, niet winnen maar het wordt zeker een spektakel.

Behalve mensport is er veel vermaak voor jong en oud, zodat er voor ieder iets te zien of te doen is.

Op zaterdag is er een spectaculaire en unieke “airshow” en op zondag een optreden van K3. Daarnaast is er de grootste paardencarrousel van Europa, een countryfair en jachtbeurs met meer dan honderd stands.

Ook zijn er veel shows en demonstraties zoals een roofvogelshow, oldtimer-rally, valkerij te paard, slipjacht, het paardenzwembad en nog veel meer. Kinderen kunnen zich laten schminken; er zijn springkastelen, ponyritjes … kortom, een uitje voor de hele familie!

‘‘Paardensport is mijn hobby, mijn grote passie’’ zegt organisator Willy Naessens. ‘‘Ik wil de mensport bekend maken bij het grote publiek, vandaar dat we elke jaar voor veel vermaak zorgen. Natuurlijk hoop ik op mooi weer en heel veel volk zodat alle mensen zien hoe mooi de mensport is.’’

