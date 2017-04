Coach Meeting bij Paleis Soestdijk

Tussen 7:30 en 9:00 uur arriveren de vrachtwagencombinaties op de inspanlocatie in Soest. De eerste coach vertrekt om 10:30 uur en komt omstreeks 11:45 aan op Kasteel Groeneveld in Baarn, waar een pauze is van een half uur op de prachtige buitenplaats.

De route wordt vervolgd door mooie lanen naar De Brink in Vorstelijk Baarn. Ook hier is een korte stop en kunnen de inwoners van Baarn en andere belangstellenden van dichtbij de coaches met gareel betuigde vierspannen en passend geklede bemanning en passagiers bewonderen.

Om 12:45 uur voert de rit naar de picknick-stop op Paleis Soestdijk, waar de coaches vanaf 13:00 tot 15:15 uur worden opgesteld, zodat het publiek de gelegenheid krijgt de imposante aanspanningen voor de beroemde trappen van het bordes te fotograferen. Wellicht de laatste kans omdat in de week na dit bezoek het besluit wordt genomen welke bestemmingswijziging dit Koninklijke landgoed gaat krijgen.

(Er dient een toegangsbewijs aangeschaft te worden)

Om 15:15 uur wordt de rit vervolgd via een mooie route door Oud Soest, waarna de coaches weer eindigen bij de inspan-plaats aan de Zuidergracht in Soest.

Klik hier voor meer informatie