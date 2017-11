Het decembernummer van MenSport komt er aan

Je leest dus twaalf bijzondere interviews en je krijgt van elke maand een overzicht van de gebeurtenissen. Zo word je weer herinnerd aan alles wat zich in het afgelopen jaar voordeed.

Dat is niet alles, want dit lezenswaardige nummer staat bol van de verhalen. Onze lezers delen hun bijzondere menmomenten uit 2017. Je maakt kennis met boswachter Jan Hop en zijn trekpaard Guus waarmee hij bomen versleept. Verder zochten we het echtpaar Carina Martens en Toon Maandonks op, om te horen over hun avontuur. Zij maakten een trektocht met hun span Fjorden voor een kar die als camper dient en zagen een lang gekoesterde droom werkelijkheid worden. Je beleeft het spektakel van enkele indoors en je leest in welke richting onze paarden graag staan tijdens transport. Natuurlijk ook Koetserwaals, MenTalent, berichten en veel meer. Dit winterse nummer staat garant voor veel leesplezier!