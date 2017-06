Dillenburg: Nederlandse menners leveren goede prestaties

Op donderdag ging de internationale wedstrijd van start met de veterinaire keuring, waarbij als enige het paard van William Slater niet fit genoed werd geacht om aan de wedstrijd deel te nemen. Later op de dag begon de samengestelde wedstrijd met de tweesterren-dressuurproef, waarbij de oude proef 9 moest worden getoond.

Tweesterren paarden

Maud Smedts uit Heerlen, die in Dillenburg haar eerste tweesterren-wedstrijd reed, kende met haar paard Elijah een prima debuut met een tweede plaats in de dressuur, voor Marie Schiltz uit Luxemburg. Elijah kon goed uit de voeten op de in vergelijking met vorig jaar sterk verbeterde zandbodem op de hoofdpiste. De proef werd gewonnen door Jovanca Kessler uit Duitsland.

In de marathon was het de beurt aan Arie Dibbits om te laten zien wat voor hoge noten zijn paard Elton John op zijn zang heeft. Met speels gemakt trok hij de overwinning naar zich toe. Maud Smedts deed het in alle hindernissen behalve de laatste ook goed en wist de tweede plaats in het tussenklassement aanvankelijk te behouden. In de afsluitende vaardigheid moest ze door twee afgeworpen balletjes Marie Schiltz voor laten gaan in het totaalklassement, maar toonde zich met de derde plaats overall goed tevreden.

Driesterren pony

Bij de driesterren-wedstrijd was Nederland zowel bij de pony’s als bij de paarden vertegenwoordigd.

Bij de pony’s kwamen Annegreet Zaayer en Arion Vissers aan de start. Beiden waren met hun dressuurpunten niet helemaal tevreden (59,63 om 59,95), maar deden die teleurstelling in de marathon gauw vergeten. Met een 5e resp. 3e plaats deden beide goede zaken voor de tussenklassement. Nadat Annegreet de vaardigheid foutloos binnen de tijd had afgelegd, klom ze op naar plaats vijf overall, terwijl Arion met één afgeworpen balletje de zesde plek bezette.

Overtuigend winnaar werd regerend wereldkampioen Fabian Gänshirt uit Duitsland, die in alle drie onderdelen aan het langste eind trok. De enige die de Duitse suprematie wist te doorbreken was de Zweedse Linnea Kristiansen met een voortreffelijke tweede plaats, vóór Katja Helpertz.

Driesterren paard

Bij de paarden liet Saskia Siebers zien dat ze bij de absolute top hoort. Op een zesde plaats in de dressuur en de marathon liet zij een foutloze vaardigheid binnen de tijd volgen, hetgeen een verdienstelijke vierde plaats in het eindklassement opleverde.

Thuisrijder en regerend wereldkampioen enkelspan paard Dieter Lauterbach won de wedstrijd door over alle onderdelen bij elkaar één strafpunt minder te vergaren dan zijn teamgenoot Philipp Faisst. Het brons ging naar Franz Schiltz, die de dressuur had gewonnen.