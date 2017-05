Dressuur en Vaardigheid in Hengelo

De organisatie heeft besloten om in plaats van twee, maar liefst vier dressuurringen op te zetten, zodat zij aan meer deelnemers een startplaats kunnen bieden. Het is mogelijk om twee dressuurproeven te rijden en een vaardigheidsparcours af te leggen.

De wedstrijd is opengesteld voor alle klassen, inclusief hobbyklasse.

Opgave is mogelijk via wedstrijdsecretariaat@instapendraf.nl