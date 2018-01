Driving De Achterhoek afgelast

“Door een samenloop van omstandigheden kunnen wij de doelstellingen niet waarmaken voor onze sponsoren, deelnemers en het publiek,” aldus voorzitter Robert Paul Abbink.

Het bestuur van Horse Driving De Achterhoek is er alles aan gelegen om later in 2018 of vroeg in 2019 alsnog de derde editie te organiseren.