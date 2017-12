Exloo, Kronenberg en Hellendoorn verwelkomen internationale paramenners

Op de internationale tweesterrenwedstrijd in Exloo, de driesterrenwedstrijd in Kronenberg in april en de nationale wedstrijden in Kronenberg en Hellendoorn wordt een nationale rubriek uitgeschreven voor paramenners waarbij gastrijders uit het buitenland van harte welkom zijn.

29 maart t/m 1 april 2018 – Exloo (CAI2*)

19 t/m 22 april 2018 – Kronenberg (CAI3*)

11 t/m 13 mei 2018 – Kronenberg (nationaal)

9 t/m 11 juni 2018 – Hellendoorn (nationaal)

Klik op de wedstrijd voor de contactgegevens en het inschrijfformulier.