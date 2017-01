Feestelijke KNHS Jaarhuldiging en afscheid hoofdsponsor Rabobank

Naast de huldiging van de kampioenen van alle takken van de paardensport, het Rabo Talent van het Jaar en de uitgereikte gouden KNHS spelden aan Joep en Tineke Bartels, werd er op gepaste wijze afscheid genomen van jarenlange hoofdsponsor Rabobank.

Huldiging medaillewinnaars mennen

Bij de mensporters werden de medaillewinnaars van het WK enkelspan paarden en de paramenners gehuldigd. Saskia Siebers behaalde afgelopen jaar in het Oostenrijkse Piber een bronzen plak bij de enkelspannen. De paramenners waren uiterst succesvol in Beesd met teamgoud, een gouden en bronzen plak voor respectievelijk Francisca den Elzen en Aad van Marwijk (Grade II), en Jacques Poppen haalde zilver in Grade I .

Voor de vierspanmenners was 2016 uiterst succesvol. Tijdens het WK in Breda won het team van bondscoach Harry de Ruyter teamgoud, won IJsbrand Chardon individueel zilver en Koos de Ronde individueel brons.

Afscheid Rabobank

Sinds 2002 is de Rabobank de hoofdsponsor geweest van de KNHS. In 2016 werd bekend dat er een einde kwam aan de uiterste succesvolle samenwerking tussen de KNHS en de Rabobank. KNHS-voorzitter Theo Ploegmakers sprak zijn enorme dank uit en overhandigde een fraaie sculptuur aan Wiebe Draijer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank.

