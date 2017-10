FEI – rankings van de Top Driver Awards bekend

Enkelspan pony's

De Duitse Marlena Brenner is, na vorig jaar op een achtste plaats geëindigd te zijn, aanvoerster van een volledig Duits podium. Op de zevende plaats vinden we de beste Belg, Gilles Pirotte, en Arion Visser is sinds vorig jaar twee plaatsen gestegen naar nummer elf.

Tweespan pony's

Rodinde Rutjens is opgeklommen tot een mooie, gedeelde tweede plaats met de Belg Pieter Van Den Broeck, achter de Française Karine Poentis die haar eerste plaats heeft vastgehouden na vorig jaar.

Vierspan pony's

Na vorig jaar op de derde plaats geëindigd te zijn, is de Belgische Tinne Bax dit jaar winnares bij de vierspan pony’s, gevolgd door Jan de Boer die vijf plaatsen gestegen is. De Brit Roger Campbell is één plaatsje gezakt ten opzichte van vorig jaar, naar het bronzen podium.

Enkelspan paarden

Bij de enkelspan paarden vinden we dit jaar geen Nederlanders en Belgen op het podium. De Pool Bartlomiej Kwiatek is winnaar in deze rubriek. De in Nederland woonachtige Kelly Houtappels – Bruder bezet de vierde plaats en Saskia Siebers op vijf. Beste Belg is Laure Philippot die nog net in de top tien staat.

Tweespan paarden

Ook bij de tweespan paarden geen Nederlanders en Belgen op het podium. De Hongaar Martin Hölle heeft een fantastisch seizoen achter de rug en staat fier bovenaan. Stan van Eijk heeft ook een heel goed seizoen gedraaid en staat nu in de top tien. De beste Belg, Wim Heylen, vinden we terug op plaats 55.

Vierspan paarden

Met zeges tijdens alle outdoorwedstrijden in dit seizoen, is de Australiër Boyd Exell de onbetwiste winnaar van deze rubriek. Achter Chester Weber vinden we Koos de Ronde op een mooie derde plaats. Edouard Simonet is de beste Belg op plaats vijf.

Klik hier voor alle uitslagen