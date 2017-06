Francisca den Elzen wint Para-Men Trophy Hellendoorn

Francisca den Elzen (archieffoto)

Francisca reed met haar negenjarige Welsh ruin Bart Blom waarmee ze vorig jaar zowel individueel (in grade II) als met het team wereldkampioene para-mennen werd. Francisca vertelt: “Ik vind het altijd heel leuk om aan de Para-Men Trophy mee te doen. De wedstrijden zijn mooi aangekleed en goed georganiseerd en het is gewoon leuk om te doen. Met alle menners onder elkaar is ook altijd gezellig. Ik had dit jaar eigenlijk wel het plan om met mijn andere pony te starten, maar die is geblesseerd. Gelukkig doet Bart het super en gaan we ons nu voorbereiden op de finale.”

Zoals bijna altijd had Francisca ook in het hele warme Hellendoorn weer goede en vertrouwde hulp. Dochter Lucy zat achterop als groom. “We hebben Bart gekocht toen hij drie en een half was als rijpony voor mijn dochter. Inmiddels rijdt zij niet meer en is Bart volledig omgeschoold tot menpony. Bart is echt een super knappe pony en hij is in alle onderdelen heel stabiel. Om dit samen met mijn dochter te kunnen doen is heel speciaal. Een voordeel is ook dat Lucy hem natuurlijk super kent.”

Achter Francisca den Elzen werd Martje Witvoet tweede en Ingmar Veneman derde. De finale van de KNHS-Para Men Trophy wordt van 20 tot en met 22 juli verreden in Beesd.

Klik hier voor de uitslagen.