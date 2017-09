Geslaagd KNHS Kampioenschap samengesteld mennen

Het kampioenschap werd voorheen onder de naam Slabroekse Paardendagen georganiseerd. De organisatie van dit mooie evenement besloot dit jaar de kans aan te grijpen om het evenement te verhuizen naar Limburg. Op de geweldige accommodatie Grandorse zijn de vaste faciliteiten uniek wat de sport zo mogelijk nog mooier maakt. Dat samen met het mooie weer, maakte het een zeer geslaagd kampioenschap. In de klassen L en M waren er titels te verdelen voor enkel-, tweespannen en tandems.

Jeroen Houterman, een van de drijvende krachten achter de wedstrijd vertelt enthousiast. “De faciliteiten zijn hier gewoon top. De dressuur kon worden verreden op prachtige grasbanen en de marathonhindernissen zijn prachtig. Voor een aantal menners was dat duidelijk imponerend, die zijn het niet gewend om in een dergelijke entourage met zulke indrukwekkende hindernissen te rijden. Maar dat is alleen maar leerzaam en helpt iedereen weer verder, maar het maakte de marathon zeer selectief. Het was ook mooi om te zien dat er zoveel jeugd in actie kwam deze dagen. Allemaal zaken die goed zijn voor de ontwikkeling van het mennen.”

Bron: KNHS