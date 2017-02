Brons voor Koos de Ronde in WB-finale Gothenburg

Koos de Ronde

De finale in Gothenburg ontaardde in een geweldige strijd, waarin op de eerste dag topfavorieten Chardon, De Ronde en Exell outsider Jérôme Voutaz en de Hongaar Jozsef Dobrovitz voor moesten laten gaan.

De eerste wedstrijd op zaterdag telt in tegenstelling tot tijdens de kwalificatiewedstrijden ook mee voor de finale. 50% van het verschil in tijd tussen de winnaar en de andere menners wordt door de deelnemers meegenomen naar de tweede wedstrijd.

Ijsbrand Chardon moest na drie pechballetjes op zaterdag maar liefst 7,18 seconden goedmaken op Voutaz. Chardon gaf vandaag alles en reed wat hij kon, maar zelfs met een snelle, foutloze rit slaagde hij er niet in door te dringen tot de top drie: “Het liep vandaag veel beter dan gisteren, maar het was een onmogelijke taak om mijn achterstand in te halen. Ik wist dat ik kansloos was, maar heb toch alles geprobeerd. Ik had me tot doel gesteld om hier in de top drie te eindigen, dus ik baal enorm.”

Het verschil tussen Koos de Ronde en Voutaz bedroeg slechts 2,17 seconden, zodat alles nog mogelijk was. In de eerste wedstrijd waarin De Ronde gekozen had voor een ander voorpaard vanwege de kleine arena met veel hindernissen, maakte de bronzen medaillewinnaar van het WK 2016 vandaag gebruik van zijn vaste voorpaard Kasper: “Ik had het gevoel dat het vandaag beter kon met Kasper en dat bleek ook. Ik kon blijven schakelen en mijn tempo lag hoog.” De hoge snelheid waarmee De Ronde het parcours aflegde, zorgde er voor dat hij ondanks twee afgeworpen balletjes toch door wist te dringen tot de winning round. Hierin liep Koos opnieuw 10 strafpunten op en eindigde hij in de eindstand als derde: “Ik wist dat ik risico’s moest nemen en eigenlijk had ik niet verwacht dat ik met twee balletjes nog bij de top drie zou komen, dus ik ben dik tevreden.”

Outsider Voutaz verrastte vriend en vijand door het technische parcours van Level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk) snel en accuraat af te leggen met zijn kleine Freiberger paarden. In de eerste omloop rolde er een balletje, zodat Exell iets meer lucht kreeg. In de tweede omloop wist de automonteur van beroep foutloos te blijven.

Boyd Exell had voor aanvang van de winning round een voorsprong van iets meer dan vijf seconden op Voutaz. De viervoudig Wereldkampioen hield zijn focus vast en sleepte met de snelste rit van de dag zijn zevende Wereldbekertitel binnen.

Klik hier voor het fotoalbum.

Uitslagen FEI World Cup™ Driving Finale 2016/2017 Gothenburg (SWE):

Boyd Exell (AUS) 287,70 Jérôme Voutaz (SUI) 298,04 Koos de Ronde (NED) 305,71 József Dobrovitz (HUN) 160,13 IJsbrand Chardon (NED) 161,80 Fredrik Persson (SWE) 179,69 Georg von Stein (GER) 210,91

Klik hier voor de uitslagen.