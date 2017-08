Gothenburg: Theo Timmerman pakt leiding over

“Ik ben zeer tevreden,” zegt Theo Timmerman na afloop breed lachend. “We hebben echt wel betere proeven gereden, maar het paard rechtsachter, daarvoor is het zijn eerste jaar. De twee voorste paarden zijn de oudere paarden, die ik al langer heb. Die zijn met z’n tweeën eventjes aan het rommelen geweest een jaar geleden. Maar die zijn weer helemaal terug en we kunnen weer vooruit.”

Theo kijkt positief vooruit naar de marathon. “Het is een mooie marathon. Er moet wel gereden worden. Ik denk dat het een marathon is waarbij het op conditie aan gaat komen en dat past ons wel. Daar ben ik wel een liefhebber van.”

Hoe hij zijn kansen inschat? “Ik wil natuurlijk doorzetten zo. Ik ben ook wel blij voor het team natuurlijk. We konden mijn goede score wel gebruiken want de Duitsers komen ook wel wat dichterbij nou. Koos had een wat mindere dag vandaag. Dus ik ben blij dat we het vandaag zo voor elkaar hebben gekregen.”

Bron: KNHS