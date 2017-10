Hippo Revue viert 30-jarig bestaan met Opendeurdag

Vrijdag 6 oktober

Op vrijdag 6 oktober worden deze gebeurtenissen overdag gevierd samen met de medewerkers, redacteurs, klanten, leveranciers, prominenten en overige stakeholders tijdens een bijeenkomst met diverse prominente sprekers en aansluitend een netwerkevent met randanimatie. Onder de sprekers bevinden zich onder meer Senior Editor Mark Wentein, Frank Kemperman, de directeur en organisator van Aken, het grootste outdoor paardensportevenement ter wereld, professor Dr. Frank Gasthuys, hoofd van de gerenommeerde dierenkliniek en faculteit van Ugent en Rolly Owers, de CEO van de World Horse Welfare in Londen – de grootste professionele organisatie ter bescherming van paarden wereldwijd.

Zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober is er van 10.00 tot 17.00 uur een Opendeurdag voor het grote publiek waarbij iedereen van harte welkom is. De toegang is gratis en bezoekers kunnen onder meer genieten van diverse activiteiten, waaronder een rondleiding door de nieuwe stal Hippo Agri, demo’s hoefsmederij, showprogramma door Stal Talpe – Vlaamse Paarden, koetsentocht doorheen het domein ‘Fort Van Beieren’ en Damse Polders. Er zijn uiteraard ook activiteiten voor de kinderen.

