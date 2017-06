Horsefood Mensport Trainingsdag in Heeze

Er wordt training gegeven in alle drie de onderdelen van de samengestelde mensport: dressuur, vaardigheid én marathon door bekende menners en Nederlands Kampioenen, waaronder dressuurspecialisten Leonne van Gestel en Kelly Houtappels, Hippiade-winnaar 2014 Wito Mink, voormalig Wereldkampioen Wilbrord van den Broek en CAI – kampioenen / marathonspecialisten Stan van Eijk en Harrie Verstappen.

De inschrijving is open voor alle menners, van beginners tot gevorderden en met paard of pony, enkelspan of meerspan. Voor diegenen die van ver komen zijn er overnachtingsmogelijkheden.

Deze trainingsdag wordt georganiseerd door Horsefood the Best in samenwerking met de Eerste Geldropse Menclub. De kosten voor deelname aan deze leerzame dag zijn 30 euro per aanspanning.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven