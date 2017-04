Horst: de dressuurwinnaars zijn bekend

Vierspannen

Bij de vierspan paarden heeft IJsbrand Chardon de eerste stap gezet richting het behalen van zijn 28ste nationale titel. Hij werd tweede in de dressuur en gaat hiermee aan de leiding van het Nederlands Kampioenschap. Hij wordt echter op de voet gevolgd door Koos de Ronde en Theo Timmerman. Boyd Exell won de dressuur van de internationale wedstrijd, waarin Chardon en De Ronde tweede en derde werden. Een van de paarden van Mareike Harm werd vanmorgen tijdens de herkeuring fit to compete bevonden en droeg zijn steentje bij aan haar vierde plaats in de dressuur. Bram Chardon is met zijn achtste plaats in het internationale veld de vierde Nederlander in het NK-klassement.

IJsbrand Chardon

Tweespannen

Martin Hölle uit Hongarije zette op donderdagmiddag met zijn imposante span van Riant afkomstige KWPN-paarden een prachtige proef neer, waar geen van zijn 36 concurrenten aan kon tippen. Harrie Verstappen zette het beste Nederlandse resultaat neer en werd vierde, achter de als tweede geplaatste Duitser Lars Schwitte en de Fransman Michael Sellier.

Harrie Verstappen

Enkelspannen

In de aanloop naar het WK enkelspannen in Horst eind augustus 2018 is de enkelspanrubriek met 42 deelnemers de best bezette rubriek. De Duitse Marlen Fallak bleek haar toppaard Tessa FST waarmee ze de dressuur op het WK in Piber won, goed in vorm te hebben en zette de winnende proef neer. Franz Schiltz werd tweede, voor Laure Philippot. Lokaal favoriete Eline Houterman zette met haar 15-jarige Vygo het beste Nederlandse resultaat neer. De menster uit Meterik kreeg van de internationale jury 52,06 punten toebedeeld en bleef hiermee onder meer Nederlands Kampioene Saskia Siebers voor.

Eline Houterman

Para Equestrian

Regerend Wereldkampioene Francisca den Elzen reed haar 9-jarige Bart Blom naar de winst in de dressuur bij de paramenners. De Duitse Patricia Grosserichter bezet de tweede plaats in deze nationale rubriek met buitenlandse gastrijders. Aad van Marwijk werd derde.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Francisca den Elzen