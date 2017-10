IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Bram Chardon maken zich op voor Wereldbekerseizoen

Koos de Ronde

IJsbrand Chardon beleefde een zeer succesvol buitenseizoen, die hij na meerdere topklasseringen afsloot met individueel -en teamgoud op het Europees Kampioenschap in Gothenburg.

Koos de Ronde begon het seizoen ijzersterk en won de nationale titel in Kronenberg. Hij won de internationale wedstrijd in Saumur en sloot diverse wedstrijden met hoge klasseringen af.

Bram Chardon wist beslag te leggen op zilver in het NK en zette tijdens zijn tweede seizoen als internationaal vierspanrijder meerdere uitstekende prestaties neer, wat resulteerde in de negende plaats in de Wereldbekerkwalificatieranking.

Voor Bram is het de eerste keer dat hij zich heeft weten te kwalificeren voor de Wereldbeker en hij is inmiddels al druk bezig met de voorbereidingen: “Ik heb twee nieuwe Lipizzanerpaarden gekocht van de Hongaar József Dobrovitz, speciaal als voorpaarden voor de indoors. Deze paarden hebben wel ervaring in het tweespan, maar nog niet in het vierspan. Als achterspan zet ik twee Lipizzaners in die we als reservepaarden voor mijn vader op stal hebben,” vertelt Bram. “Ik ben thuis druk aan het oefenen, want je moet wel een bepaalde basis hebben voordat je op wedstrijd gaat. Als ik die eenmaal heb, ga ik waarschijnlijk een tweetal indoors in Nederland rijden voordat ik op de eerste Wereldbekerwedstrijd start.”

Naast het Nederlandse trio nemen ook titelverdediger Boyd Exell (AUS), Chester Weber (USA), Benjamin Aillaud (FRA), Edouard Simonet (BEL), Jérôme Voutaz (SUI), Glenn Geerts (BEL) en Georg von Stein (GER) deel aan de Wereldbeker. Voor Aillaud is het ook de eerste keer dat hij zich heeft weten te kwalificeren.

De competitie bestaat uit zeven kwalificatiewedstrijden in Duitsland, Zweden, Hongarije, Zwitserland, Groot Brittannië en België. De top vijf menners komen op vier wedstrijden aan de start, de top zes tot en met tien starten op drie wedstrijden. De beste drie resultaten tellen en de beste zes menners van de stand na Leipzig op 21 januari komen in aanmerking voor deelname aan de finale in het Franse Bordeaux van 2 tot en met 4 februari 2018.

IJsbrand start zijn seizoen in Stuttgart, Koos en Bram trappen hun seizoen af in Boedapest.

Koos de Ronde start in:

Boedapest 2-3 december 2017

London Olympia 16-18 december 2017

Mechelen 29-30 december 2017

Leipzig 19-21 januari 2018

IJsbrand Chardon start in:

Stuttgart 17-18 november 2017

Boedapest 2-3 december 2017

London Olympia 16-18 december 2017

Leipzig 19-21 januari 2018

Bram Chardon start in:

Boedapest 2-3 december 2017

Genève 9-10 december 2017

Mechelen 29-30 december 2017

