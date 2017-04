Inschrijving SWM Oirschot verder uitgebreid

De organisatie heeft besloten de wedstrijd open te stellen voor alle rubrieken in de klasse M, Z en FEI om een mooi en goed gevuld deelnemersveld te krijgen.

Inschrijven via de KNHS is inmiddels aangepast!

Programma

3 juni: dressuur, in de avond een polodemonstratie

4 juni: marathon, door de mooie bosrijke omgeving in Oirschot

5 juni: vaardigheid met barrage en aansluitend de aangespannen prijsuitreiking

Klik hier voor meer informatie en inschrijven