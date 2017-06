Jansen scoort 213 punten, Lenderink beste vaardigheid in Achterhoek Bokaal

Wouter Lenderink met Iwan

De rubriek enkelspan pony’s klasse B en L werd in ring 1 gewonnen door Ramona Theunisse die met Molenaar’s Harvey 187 punten scoorde voor de L-proef. Bertie Mengerink werd met Seven tweede met 183,5 punten voor de B-proef.

In ring 2 won Lobke Weijers. Met Kjàni van Lisan scoorde ze 204,5 punten voor de B-proef. De tweede prijs was voor haar clubgenote Iris te Ronde die met Gijs met 195,5 punten gewaardeerd werd voor de L-proef.

Frans van Tilburg

In de gecombineerde rubriek M, Z en ZZ enkelspan pony’s won Frans van Tilburg beide proeven. Met Kitty scoorde hij 195 en 203,5 punten. In één proef werd Roland Jansen met Wolbrand tweede met 190 punten.

Cindy ten Broeke en Carina Jansen wonnen ieder een B-proef voor enkelspan paarden en werden tweede in de andere ring. Ten Broeke won met Heraut in ring 1 met 202 punten en werd tweede in ring 2 met 207,5 punten. Jansen werd tweede in ring 1 met High Five met 197,5 punten en won in ring 2 met 213 punten.

Oosterink en Meulenkamp

In de klassen L, M, Z en ZZ paarden was in ring 1 de winst voor Henk Oosterink die met Dream Star 200,5 punten scoorde voor de ZZ proef. De tweede prijs was voor Hans Ouwersloot de met Coco goed was voor 190 punten in het ZZ. De M-proef van André Meulenkamp en Dazzler leverde 189 punten op; goed voor een derde prijs.

In ring 2 wonnen Meulenkamp en Dazzler met 196 punten. Hendrik Jan Ligtenbarg werd hier tweede met Alejandro met 194 punten voor de L-proef. Marc Wopereis en Carola-woma behaalden 193 punten en de derde prijs.

Jorn Elburg

Jorn Elburg won in beide ringen met Lucky en Valetta v.d Hoogen Broek de tweespan ponyrubriek. Hij scoorde 179,5 en 197,5 voor de B-proeven.

Wily Hartjes was in de impulsklasse beide keren de beste met Ollie. Hij werd gewaardeerd met 192 en 201,5 punten.

Wouter Lenderink

Het vaardigheidparcours werd door elf deelnemers foutloos afgelegd. Tien daarvan reden barrage en zeven bleven nogmaals foutloos. Het snelst van hen was Wouter Lenderink met Iwan, die daarmee de rubriek M, Z en ZZ enkelspan pony’s won. Tweede werd hier Onne Verheul met Kompas Gerwin en de derde plek was zijn vrouw Natasja verheul-Zegel met Miracle’s Easy Ysabella.

Onne Verheul won met Ysabella de rubriek ponyenkelspannen klasse L met een foutloze barrage. Ook foutloos in de barrage was Hans Ouwersloot met Coco, die daarmee de rubriek M en ZZ enkelspan paard won.

De volgende wedstrijd van de Achterhoek Bokaal Mencompetitie is op 23 juli in Winterswijk.

