Jeugdmenners aan de start in Gothenburg

“We hebben komende zomer in het Hongaarse Kisbér-Ászár een EK en het is een geweldige kans voor onze getalenteerde menners om in een grote arena met zo’n geweldige sfeer te rijden,” vertelt Annika Borg, chef d’equipe van het Zweedse jeugdteam.

De acht Zweedse menners strijden tegen elkaar in een spiegelparcours waarin diverse kegelpoorten en hindernissen zijn opgenomen.