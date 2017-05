Jeugdmenners opgelet!

Deelname is mogelijk (volgens KNHS reglement) vanaf 10 jaar in het enkelspan en vanaf 14 jaar in het tweespan. Ben jij 16 jaar of jonger en ben je het marathon monstertje van de mensport? Schrijf je dan in voor de jeugdmarathon tijdens Horse Event op het KNHS-centrum in Ermelo op zondag 10 september.

Stuur een mail naar info@horse-event.nl, vermeld daarin je naam, leeftijd, adresgegevens, of je rijdt met een enkel- of tweespan.

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en kan op de dag zelf betaald worden op het secretariaat van Horse Event. Deelname is inclusief vier toegangskaarten.