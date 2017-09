Kaartverkoop Wereldruiterspelen 2018 start op 16 oktober

Boyd Exell is titelverdediger in Tryon

Naar verwachting komen er zo’n 500.000 toeschouwers naar North Carolina om te genieten van 12 dagen paardensport op het allerhoogste niveau. De wedstrijden beginnen op 12 september 2018 en duren tot en met 23 september 2018. De openingsceremonie staat gepland op 11 september.

Er worden diverse soorten tickets aangeboden zoals een All Games ticket voor elke week of voor beide weken, dagtickets, disciplinetickets en tickets per wedstrijdonderdeel en voor de openings-en sluitingsceremonies. Er zijn ook tickets verkrijgbaar voor alleen het evenemententerrein en het promodorp. Meer info: www.tryon2018.com of www.ticketmaster.com.