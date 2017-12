Kegelcompetitie 2018 in Nijkerk

Tijdens de Kegelcompetitie 2018 worden twee vaardigheidsparcoursen verreden, gebouwd onder leiding van parcoursbouwer Jan Hofmeijer, en eventueel een finaleparcours. Binnen losrijden is mogelijk.

Het gehele buitenterrein is voorzien van nieuwe bestrating en goede verlichting, en de tribune is heerlijk verwarmd.

Iedereen is welkom bij de gezellige Manege Luxool in Nijkerk en mee te strijden voor een plek in de finale!

Inschrijven kan via Mijn KNHS.nl.

Jeugd- en hobbymenners via: chvandenhoek@hotmail.com