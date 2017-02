Koos de Ronde verplettert concurrentie met reservespan

Een prachtige wedstrijd’, vertelt de winnaar na afloop. ‘De accommodatie is mooi ruim en licht. Ik had linksachter mijn reservepaard voor de Wereldbekers lopen en natuurlijk is het mooi dat je nog wat meer paarden wedstrijdervaring kan geven voor het geval er iets met één van mijn wereldbekerpaarden gebeurt.

Koos de Ronde kwam tijdens deze tweede editie van Driving de Achterhoek voor het eerst aan de start op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Hij werd attent gemaakt op deze wedstrijd door Theo Timmerman, die in de organisatie zit van het wereldbekerwaardige evenement. ‘Als het in mijn schema past, kom ik volgend jaar zeker terug’, aldus De Ronde

Anna de Ronde (15), die vorige week in haar debuut maakte als jongste wereldbekergroom ooit, navigeerde in de Achterhoek opnieuw bij haar vader. ‘In de Wereldbekerfinale staat mijn moeder weer achterop hoor’, lacht ze. ‘Het is nu met mij wel twee keer goed gegaan, maar ik ben nog lang niet zo goed als mijn moeder.’

Geert Dijkhof en Marijke Hammink

Bij de tweespannen won Geert Dijkhof. Tweede werd Carlo Vermeulen en Harrie Verstappen mende zijn tweespan bonte WK-paarden naar de derde plaats. Bij de pony-vierspannen was Marijke Hammink met haar Shetlanders de allersnelste.

Bron: MenSport

Uitslagen

Tweespan paarden

1. Geert Dijkhof 258.44

2. Carlo Vermeulen 261.68

3. Harrie Verstappen 276.22

4. Raymo0d Letteboer 279.55

5. Josef Hrouda 280.55

6. Lars Schwitte 290.64

7. Anthony ter Harmsel 304.80

Vierspan pony’s

1. Marijke Hammink 245.44

2. Gerco van Tuyl 259.22

3. Jannes Kinds 263.10

4. Roy van der Velden 263.68

5. Nick Weytjens 265.92

6. Kenny Kanora 268.28

7. Michael Bügener 273.65

Vierspan paarden

1. Koos de Ronde 271.71

2. Joszef Dobrovitz Sr 292.97

3. Theo Timmerman 308.20

4. Joszef Dobrovitz Jr 314.28

5. Herman ter Harmsel 330.78

6. Andreas Wintgens 357.11

Tom Leys EL

Team Challenge

1. Koos de Ronde / Andreas Wintgens 302.95

2. Theo Timmerman / Joszef Dobrovitz Jr 316.32

3. Joszef Dobrovitz Sr / Herman ter Harmsel 33.60