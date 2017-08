Le Pin: Nederlandse menners doen goede zaken

Na twee mooie wedstrijddagen stond vandaag de vaardigheid op het programma. De kersverse Nederlands kampioene Saskia Siebers reed met haar Axel een sterke proef en wist foutloos binnen de toegestane tijd te blijven waardoor ze na de vierde plaats in de dressuur en de zevende plaats in de marathon opschoof naar de derde plaats in het eindklassement. Ook de in Nederland woonachtige Canadese Kelly Houtappels-Bruder wist de lei perfect schoon te houden vandaag en eindigde mede dankzij haar goede prestaties in de dressuur en de marathon op de tweede plaats, nipt achter winnaar Renaud Vinck uit Frankrijk. Zowel Ans van der Velden als Eline Houterman lieten één balletje rollen en eindigden op de respectievelijke zevende en achtste plaats. Joop Gommers passeerde evenals Kelly en Saskia knap zonder fouten de finish en behield hiermee zijn negende plaats in het eindklassement.

Rob van den Heuvel won de marathon bij de tweespannen en stond op de tweede plaats voor aanvang van de vaardigheid, maar zakte een plaatsje nadat hij twee balletjes liet rollen. Saskia van Heesch eindigde op de vijfde plaats, voor Leo van der Burgt.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s.