Mechelen: VLP nieuwe partner Wereldbeker Vierspannen

De VLP is de grootste door Sport Vlaanderen (ex BLOSO) erkende hippische federatie met meer dan 38.000 leden in 605 clubs, rijscholen, maneges en organisatoren in vijf provinciale verenigingen.

“De Wereldbeker vierspannen sluit altijd de Mechelse kerstjumping af. Het Bestuur van de VLP en de organisatie wil zijn jarenlange samenwerking verder consolideren,” vertelt VLP-voorzitter Mark Wentein.

“We zijn trots dat we vandaag de VLP als nieuwe “Presenting Sponsor” voor de FEI Wereldbeker vierspannen kunnen aankondigen”, aldus Leo Lambreghts, voorzitter van Jumping Mechelen.

“De VLP verzorgt al jaren het secretariaat met haar medewerkers van alle nationale omlopen in de Nekkerhal. Naast Jumping – en daar organiseren we in 2017 – 90 % van alle nationale wedstrijden in België- , is Topsport ook bij de VLP de vlag die de lading dekt. Dit jaar is het idee spontaan en onverwacht door beide partijen afgesproken. Volgend jaar gieten we de samenwerking met Mechelen in een nieuw en groter samenwerkingscontract voor meerdere jaren. Hiermee kunnen we een nieuwe bestuursperiode aanvangen, want in 2017 staan we traditioneel voor de nieuwe verkiezingen van alle VLP geledingen,” vult Mark Wentein aan.