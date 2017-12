Mechelen: Zwitserse klokken luiden voor Jérôme Voutaz

Bram Chardon

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had voor de acht deelnemers een technisch parcours uitgezet met twee marathonhindernissen, een brug en een speedbox. Geen van de menners wist het parcours foutloos af te leggen en zelfs laatste starter Jérôme Voutaz tikte twee balletjes van de kegels. Zijn tijd was echter ruim zeven seconden sneller dan de leider tot op dat moment, Chester Weber. Met deze snelste basistijd van de dag dwong Voutaz de beste startplaats in de Wereldbekerwedstrijd op zaterdag af.

Ondanks een hapering in de eerste marathonhindernis liet Bram Chardon de tweede tijd noteren, maar vier fouten hielden hem uit de top drie. Ook Koos de Ronde maakte vijf voor hem ongebruikelijke fouten en moet morgen alles op alles zetten op een plaats in de top drie te veroveren. Koos won de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen al vijf keer eerder en is er op gebrand deze bijna-thuiswedstrijd weer op zijn naam te schrijven.

Zowel Weber als Geerts en de als zesde geplaatste Simonet starten in Mechelen met een wild card. De Duitser Georg von Stein zag vanmiddag zijn beste voorpaard Rocket niet door de keuring komen en dit had duidelijk invloed op zijn span. Von Stein moest genoegen nemen met de zevende plaats, voor de Fransman Benjamin Aillaud die in Mechelen zijn laatste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen rijdt.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.