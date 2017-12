Mentraining in Exloo door Ad Aarts

Op 29 december staan de lessen van 45 minuten in het teken van dressuurtraining. Een les kan individueel of met twee menners tegelijk gevolgd worden. De kosten hiervan zijn € 80,– per 45 minuten, tweetallen betalen elk de helft.

Op 30 december vindt de vaardigheidstraining plaats, met maximaal plaats voor drie menners per les. De kosten zijn € 90,– per uur, voor drietallen dus € 30,– per uur. Aan het einde van de middag is het ook mogelijk om een dressuurtraining te volgen in plaats van vaardigheidstraining.

De trainingen zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Er is een mogelijkheid tot het huren van een box.

Informatie of aanmelding kan bij Ingmar Veneman, telefoon: 06 41 70 42 60, of door het sturen van een mail naar hveneman@hotmail.com

Bondscoach Ad Aarts