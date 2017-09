Mezőhegyes: Drie maal goud voor Duitsland

Een record aantal van 41 menners was met hun jonge paarden afgereisd naar Hongarije voor de derde editie van dit Wereldkampioenschap.

Op de eerste dag reden de menners met hun paarden de eerste kwalificatiewedstrijd waarbij ze een gecombineerde dressuur-en vaardigheidsproef moesten afleggen dat door vier internationale juryleden vanaf één positie aan de ring werd beoordeeld. Op zaterdag moesten de menners en de paarden die zich na twee dagen hadden gekwalificeerd, opnieuw een dressuurproef rijden. Deze werd eveneens door de jury op basis van strikte criteria beoordeeld. Het jurycorps bestond uit voorzitter Dr. Klaus Christ (GER), aangevuld met Joaquín Medina (ESP), Anne-Marie Turbé (FRA) en Jan-Erik Palsson (SWE). De jury keek naar de basisgangen op basis van de leeftijd van de paarden, het opleidingsniveau, algemene indruk en het toekomstbeeld van de paarden.

Enfado P met Jovanca Marie Kessler

7-jarige menpaarden

Voor Enfado P en Jovanca Marie Kessler was Mezőhegyes geen onbekend terrein aangezien zij in 2015 Wereldkampioen werden bij de 5-jarige menpaarden en in 2016 zilver wonnen bij de 6-jarige menpaarden. Enfado P domineerde dit jaar de wedstrijd en won zijn derde medaille in drie jaar op het WK. Met 7,64 in de eerste kwalificatieronde, 8,14 in de dressuur op zaterdag en 9,3 in de gecombineerde marathon was het duidelijk dat het goud hem dit jaar niet kon ontgaan. De zilveren medaille ging naar de Lipizzaner Conversano Csaló met Vinzenz Dobretsberger (AUT), die de gehele week op hoog niveau wist te presteren. De Silesische schimmelhengst Eter werd met Weronika Kwiatek derde in deze categorie.

Fortino en Marie Tischer

6-jarige menpaarden

De Duitse Marie Tischer nam met de Trakehner Sky-Dweller en het Duitse sportpaard Fortino deel in de rubriek voor 6-jarige menpaarden. Tischer maakte met beide paarden iedere dag diepe indruk op de juryleden en kreeg de laatste dag zelfs de hoogste scores in deze rubriek. Fortino was uiteindelijk de beste, op de voet gevolgd door Sky-Dweller. Bartlomiej Kwiatek won brons met de Silesische merrie Rebelia.

Da Vincy met Bettina Winkler

5-jarige menpaarden

Het Duitse sportpaard Da Vincy, gereden door Bettina Winkler, liet in zijn rubriek de beste bewegingen zien in de dressuur-en vaardigheidsproeven en de gecombineerde marathon. Ondanks een paar kleine foutjes vonden de juryleden in Da Vincy wat ze zochten in een vijfjarig paard op een WK en beloonde hem met de beste score op zondag. Dressuurwinnares Tara, een Sachsen-Thuringen paard gereden door Karl-Heinz Finkler, won het zilver, voor San Remo Royal, een Westfalen ruin gereden door de succesvolle Luxemburgse menner Franz Schiltz.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s.