Minden: nieuwe hindernis met Wintergarten

Drie maanden voordat de medailles uitgereikt zijn en de volksliederen gespeeld worden, zijn de voorbereidingen in Minden in volle gang. Wedstrijdleider en gastheer Christof Weihe en zijn zeskoppige team zijn iedere dag in touw. Deze harde kern krijgt in de weekenden hulp van een groep ponymenners: “Zo’n 20 vrijwilligers komen ieder weekend helpen en hebben enorm veel plezier met elkaar,” vertelt Weihe. “Welke menners mogen deelnemen weten we nog niet, maar ze zijn er sowieso bij als vrijwilliger. De ponymenners bouwen op deze manier hun eigen WK.”

Wintergarten in marathonhindernis

Minden verwacht tussen de 100 en 110 aanspanningen aan de start te krijgen. “Hoeveel landen er precies deelnemen staat nog niet vast, maar ik weet dat er bijvoorbeeld ook deelnemers uit de USA willen komen,” vertelt de wedstrijdleider. Ieder land mag vier enkelspannen, vier tweespannen en vier vierspannen afvaardigen. Gastland Duitsland mag zelfs zes deelnemers per rubriek sturen. Ook Weihe, zelf tweespan ponymenner en zijn dochter, vierspanmenster en regerend Duits kampioen Jacqueline Walter, willen zich kandidaat stellen voor deelname aan dit WK op eigen terrein: ”We zitten beiden in het A-kader en we hopen dat we mogen starten. Het wordt natuurlijk een bijzondere uitdaging om zowel deelnemer als organisator te zijn, maar we proberen in het voortraject alles zo veel mogelijk te plannen en we investeren veel tijd in de voorbereidingen zodat er tijdens het WK niks mis kan gaan.”

Bijzondere opening

Weihe en zijn team hebben ook nog iets bijzonders in petto voor het nevenprogramma. De opening op dinsdag 15 augustus wordt midden in de stad Minden gehouden. Daar komen de vlaggen te hangen van alle deelnemende landen, worden de teams gepresenteerd en er rijdt een aantal enkel-, twee-en vierspannen door de stad. “Zo leren de deelnemers Minden kennen en de krijgen de mensen in de stad te zien, wat voor evenement we eigenlijk neerzetten.” De dressuurwinnaars en hun teams worden op vrijdagavond per touringbus naar het Kaiser-Wilhelm-monument bij de Porta Westfalica gereden om daar in het zonnetje gezet te worden.

Tijdens de marathondag gaat het er niet alleen in de hindernissen snel toe. Op het wedstrijdterrein komt ook een groot evenement met Amerikaanse auto’s en Rockabilly bands. Bij de afsluiting om zondagmiddag staat er na de grote prijsuitreiking en medailleceremonie nog een Schlagerconcert met Jürgen Drews op het programma.

