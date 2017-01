Minimarathon Indoor Bocholt

Parcoursbouwer Wilfried Blockx heeft een uitdagend en selectief kegelparcours bedacht met drie hindernissen én een brug.

De wedstrijd vindt plaats in de grote wedstrijdpiste met geobodem en er wordt binnen losgereden in een inrijpiste van 40 x 30 meter. De deelnemers rijden twee manches.

Verkennen is mogelijk op zaterdag vanaf 18.00 uur.

Klik hier voor meer informatie en de parcourstekening