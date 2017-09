Minimarathon Jeugd op Horse Event afgelast

Na de enorme wateroverlast van de afgelopen dagen is het vanaf vanochtend droog in Ermelo. Het vele water trekt snel weg. De organisatie is inmiddels volop bezig met het aanbrengen van extra voorzieningen. In verband met de toestand van de terreinen worden enkele aanpassingen in het programma doorgevoerd. Vanaf 18.00 uur staat het geactualiseerde programma op de website.

De organisatie gaat binnenkort op zoek naar een alternatieve locatie voor deze minimarathon die de selectie vormt voor deelname aan de minimarathon voor de jeugdmenners op Paard&Koets in Kronenberg 20 tot en met 22 april 2018.