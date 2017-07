Nederlands Shetland Pony Stamboek viert tachtigste verjaardag

Xaviera, gefokt door Willy Waanders uit Haaksbergen, blijft de komende vijf jaar de Manifestatiekampioen. Haar opvolger wordt bekend tijdens het 85-jarige jubileum in 2022.

Naast de keuringen waren er afgelopen weekend veel activiteiten en wedstrijden tijdens de jubileummanifestatie. Honderden Shetland-pony’s streden met hun eigenaren en berijders om de eer in diverse aangespannen wedstrijden, maar ook in dressuurproeven en springwedstrijden.

Ook de show met 24 vosbonte Shetlanders van “Het Zesspan” was indrukwekkend en spectaculair: een groep kinderen van “het Zesspan”, tussen de vijf en elf jaar, liet een carrousel met cowboy-achtige onderdelen zien en een gedurfde flèche a flèche proef.

Ludiek was de rubriek met ‘hengsten-aan-de-fiets’, waarbij diverse dekhengsten in volle draf gepresenteerd werden door voorbrengers op de fiets.

Ondanks het regenachtige weer op zaterdag heeft het publiek genoten van de kampioenschappen en de prachtige afwisselende shows!