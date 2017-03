Nieuw singelbontje ontwikkeld door Letty’s Design

De schapenvacht-hoes is ontwikkeld door Letty in samenwerking met Mattes, die alleen de beste kwaliteit vachten voor haar producten gebruikt. Het bontje is geschikt voor de binnensingels van de kunststof en leren tuigen van Kieffer. Standaard zijn de kleuren natuur en zwart, andere kleuren worden voor u op bestelling gemaakt.

