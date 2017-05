Nieuwe hindernissen bij menwedstrijd Varsseveld

Op zaterdag wordt de dressuur en de vaardigheid verreden op een prachtige dressuurweide. Op zondag volgt de marathon, waarvoor twee compleet nieuwe hindernissen zijn gebouwd. Het wegtraject gaat door natuurgebied ‘De Vennebulten’.

Het inschrijgeld bedraagt €30,- per aanspanning. Bij voldoende interesse zijn er stallen op het terrein. Kosten: €90,- per paard. In de omgeving zijn stallen te huur voor €25,- per paard en stalling aan de wagen kost €10,- per paard. Het overnachten op de camping bedraagt €10,- per aanspanning.

Geef je ook op voor de gezellige barbecue op zaterdagavond!

Inschrijven kan tot 24 juni via MijnKnhs.

