Nog kaarten beschikbaar voor clinic Leijten en Hamminga in Ermelo

Voor het Rondje Instructie in de Amaliahal kunt u kaarten verkrijgen aan de kassa bij de entree van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo of bestellen via internet.

Het Rondje Instructie begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

De entree voor het Rondje Instructie is € 15,- per persoon.

Klik hier voor meer informatie