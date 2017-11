Oeuvre award voor Harry de Ruyter tijdens Limburgs Paardensport Gala

De Limburgse coach ontving de award voor de vele successen die hij met zijn vierspanteam behaalde sinds zijn aanstelling in 2011. Het gouden trio IJsbrand Chardon, Koos de Ronde en Theo Timmerman is sinds dat jaar onverslaanbaar op ieder WK en EK en won menig landenwedstrijd, waaronder die van de belangrijkste ter wereld, in Aken.

Zowel Koos de Ronde als Theo Timmerman waren met hun vierspan aanwezig in de piste van Jumping Indoor Maastricht om hun bondscoach te feliciteren en gaven na de overhandiging een spetterende show. IJsbrand Chardon was helaas verhinderd.

De Ruyter was volledig verrast en moest even zoeken naar woorden: “Ik vind dit misschien wel iets te veel van het goede, ik ben hier maar gewoon naar toe gehaald met mijn collega bondscoaches. Het is wel fijn dat de mensen in Limburg de paardensport op zo’n hoog niveau kunnen waarderen. Ik strijd er voor dat de jeugd de kans moet krijgen, ook degenen met een mindere portemonnee, dat ze de sport kunnen bedrijven in de breedste zin van het woord, en daar ga ik voor!”