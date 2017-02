Ook in 2017 een KNHS-Para Men Trophy

De KNHS-Para Men Trophy wordt dit jaar voor de derde maal georganiseerd. De eerste twee edities van de competitie werden gewonnen door de huidige wereldkampioene Francisca den Elzen (Drouwenerveen).

De competitie bestaat uit drie wedstrijden en een finale. De finale vindt plaats op het prachtige landgoed Mariënwaerdt in Beesd. Na het uitstekend georganiseerde WK in 2016 zijn de paramenners daar dit jaar opnieuw te gast bij Menvereniging Waal & Linge.

De KNHS-Para Men Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS-Para Men Trophy biedt geclassificeerde menners een aanbod aan wedstrijden van goede kwaliteit waarbij de internationale FEI-proeven worden uitgeschreven.

Kalender van de KNHS-Para Men Trophy 2017:

* Exloo – 30 maart tot en met 2 april

* Horst – 20 tot en met 23 april

* Hellendoorn – 10 tot en met 11 juni

De finale wordt verreden in Beesd van 20 tot en met 22 juli.

Om in aanmerking te komen voor een startbewijs in de finale, moeten de menners aan minimaal twee competitiewedstrijden meedoen. De winnaar van de finale wedstrijd is ook de winnaar van de KNHS-Para Men Trophy 2017.

Kijk hier voor de bepalingen van de KNHS-Para Men Trophy 2017.