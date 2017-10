Open Dagen Van den Heuvel, Van der Wiel en Riant

Chr. van den Heuvel & Zonen

Bij Chr. van den Heuvel & Zonen in Valkenswaard zijn er diverse leuke en interessante paarden-gerelateerde standhouders aanwezig en kunnen de bezoekers genieten van de gezelligheid in het verwarmde binnenterras.

Bovendien is het Rijtuigenmuseum Valkenswaard deze dagen gratis geopend voor het publiek.

Van der Wiel Harness

Van der Wiel Harness heeft dit jaar als thema ‘authentieke tweewielige rijtuigen’ en introduceert tijdens de Open Dagen hun gloednieuwe ontwerp trainingstuigen voor enkel-, twee-en vierspan. De bekende Mr. Stockings is aanwezig met beenbescherming en ook Stako, bekend van onder meer de tuigenwagens, en Plooij hoeden zijn present bij Van der Wiel Harness in Hamont-Achel.

Riant Equestrian Centre

Riant Equestrian Centre uit Beekbergen is met een zestal speciaal geselecteerde paarden aanwezig bij Van der Wiel Harness in Hamont-Achel. Op vrijdagavond wordt iedereen van harte welkom geheten tijdens een ‘Italian Aperitivo’ met de speciale kok voor deze gelegenheid, top trainer Claudio Fumagalli.

Boyd Exell

Van den Heuvel in Valkenswaard en Van der Wiel in Hamont-Achel (België) zijn gelegen op slechts 10 autominuten van elkaar. Precies daar tussenin ligt het complex van viervoudig Wereldkampioen Boyd Exell in Borkel en Schaft (Valkenswaard). Boyd geeft op zaterdagavond 4 november van 19.30 tot 21.30 uur een clinic bij hem thuis. De entrée bedraagt € 5,00. De bar op de accommodatie van Exell Equestrian is deze avond eveneens geopend.

Openingstijden Open Dagen:

Vrijdag 3 november: 10.00 – 22.00 uur

Zaterdag 4 november: 10.00 – 22.00 uur

Zondag 5 november: 10.00 – 18.00 uur

Adressen

Chr. Van den Heuvel

Molenstraat 195

5554 TS Valkenswaard (Nederland)

www.chrvandenheuvel.nl

Van der Wiel Harness

Achel Statie 97

3930 Hamont-Achel (België)

www.vanderwielharness.com

Riant Equestrian Centre

aanwezig bij Van der Wiel Harness

www.riantstables.com

Exell Equestrian

Klein Schaft 5

5556 VJ Valkenswaard (Nederland)

www.boydexell.com

