Opheffing verplicht gezondheidsonderzoek uitgebreid met Frankrijk

De overeenkomst houdt in het kort in dat vanaf 1 juni paarden die worden verplaatst tussen deze vier landen in bepaalde gevallen voor vertrek niet meer geïnspecteerd hoeven te worden door een officiële dierenarts en er geen gezondheidsattest meer nodig is voor het transport.

Bovenstaande overeenkomst geldt in de volgende situaties:

– Paardachtigen die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid (of daartoe bestemd zijn).

– Paardachtigen waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties

– Paardachtigen die exclusief voor beweiding of voor werkzaamheden zijn bestemd, voor een maximale duur van 90 dagen

– Paardachtigen die vervoerd worden omwille van diergeneeskundige redenen met inbegrip van handelingen gericht op de voortplanting, indien deze worden uitgevoerd in een dierartsenpraktijk / dierenartsenkliniek of door een dierenarts.

Dit zijn stuk voor stuk situaties waarbij het dier uiteindelijk terugkeert naar het land van herkomst.

De paardachtigen moeten geïdentificeerd kunnen worden overeenkomstig de wetgeving, dus een paspoort hebben dat in overeenstemming is met de Europese wetgeving en identificeerbaar zijn middels een microchip.

Bron: BCP