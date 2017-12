Oud Jaar indoor minimarathon Leusden

Vereniging Nimmerdor beschikt over twee binnenrijbanen, dus losrijden kan ook binnen.

Tijdens deze wedstrijd worden er weer parcoursen verreden onder de reglementen van de KNHS. Dit jaar is er ook een jeugdrubriek voor maximaal tien deelnemers.

Elke deelnemer mag zich meerdere keren inschrijven met een andere aanspanning, maar je kunt je slechts één keer plaatsen voor een plaats in de finale. De beste combinaties, over twee manches, gaan door voor het finaleparcours op zaterdagavond.

Aansluitend is de prijsuitreiking met de bekende Nimmerdor Prijzenpakketten en onder de rubriekwinnaars wordt de hoofdprijs verloot.

Inschrijven uitsluitend via het online inschrijfformulier op onze website.

Het startgeld bedraagt € 25, – en wordt op de dag van de wedstrijd contant afgerekend bij het wedstrijdsecretariaat.

De uiterste inschrijfdatum is 23 december, na sluitingsdatum op 24 december is betaling verplicht.