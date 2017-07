Paardensportspektakel Gerwen groot succes

Vanuit een groots deelnemersveld van zeventig aanspanningen en veertien ruiters afkomstig uit Nederland en België, vertrok de eerste deelnemer van de Bosweg in Nuenen naar het prachtige terrein aan de Tweerijtensedreef waar een vaardigheidsparcours gebouwd was.

Na de vaardigheid voerde de route 5,5 kilometer door de bossen van Nuenen, door het centrum van Gerwen en weer terug naar de Bosweg in Nuenen. Daar begonnen de deelnemers na een rustpauze van een kwartier aan de hindernissen op het grote prachtige veld; twee veldhindernissen en vier boshindernissen met een brug en een waterbak.

Het beetje regen in de ochtend mocht de pret niet drukken en de organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement met zes schitterende hindernissen op een mooie plek in het bos. Een groot dankwoord gaat uit naar de familie Henkelman voor het beschikbaar stellen van het terrein en alle vrijwilligers, sponsoren en deelnemers die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt.

De volgende evenementen van de Coovelse Menners:

1 oktober 2017: Vincent van Gogh Rit

1 april 2018: ’t Nuenens Peerdenreundje

1 juli 2018: Impulsmarathon Nuenen

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor een filmpje