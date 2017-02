Positieve reacties KNHS – parcoursbouwers bijscholingsdag

In het theoretische gedeelte legde Ad Aarts aan de hand van een powerpoint-presentatie uit hoe de parcoursbouwers een spil zijn in de hervormingen van de mensport. Hij gaf aan dat het opleidingstraject van paard en menner meer aandacht behoeft met maatwerk op niveau (klasse L laagdrempelig, klasse M te vergelijken met “klasse 2 ½” en klasse Z nationaal met aansluiting naar internationaal) om de sport aantrekkelijker te maken en het welzijn van paard en menner te waarborgen.

Praktijkgedeelte

Na het theoriegedeelte gingen de aanwezigen in vier groepen naar buiten voor praktijkoefeningen om de opgedane handreikingen in twee marathonhindernissen en twee (nog op te zetten) vaardigheidsparcoursen naar eigen inzicht ten uitvoer te brengen.

De hindernisleiding was verheugd te zien dat alle groepen vanuit de L-klasse begonnen met bouwen en daarna aanpassingen aanbrachten voor de M en Z, waarbij de poorten van alle kanten zichtbaar zijn voor de sport, de menner én het publiek.

In de vaardigheidsparcoursen begonnen de groepen met het leggen van een figuur (bijvoorbeeld een zig-zag of een “box”) waarna de route met poorten bepaald werd, rekening houdend met de positie van de jury, de zon, de ingang / uitgang, en – niet onbelangrijk in verband met driften – , de bodem. Ook hier werd gebouwd met de L – klasse als basis, daarna aangepast voor de M en Z – rijders.

Daarnaast ontstond het idee om verenigingen meer te laten samenwerken met materialen zodat de wedstrijdorganisaties enerzijds niet op kosten gejaagd worden, maar ook creatiever kunnen gaan bouwen.

Al met al een meer dan zinvolle dag, waarbij de parcoursbouwers met de nodige bagage en ideeën enthousiast weer huiswaarts gingen.

Een uitgebreid verslag van de dag volgt op de site van de KNHS.

Tekst & foto’s Gemma Verlaan