Schinveldse Paardendagen 2017 afgelast

De wedstrijdkalender is zodanig gepland dat wedstrijddata elkaar overlappen of zo dicht op elkaar zitten dat de organisatie geen andere keus heeft dan de wedstrijd te annuleren.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van het wedstrijdterrein is het verschuiven van de wedstrijd naar een alternatieve datum geen optie.

Stichting Mensport Parkstad hoopt deelnemers, vrijwilligers en sponsoren in 2018 weer te mogen begroeten. Dankzij de steun en het enthousiasme van iedereen die de afgelopen jaren bij de wedstrijd betrokken was, heeft de organisatie jarenlang een mooie wedstrijd kunnen organiseren. De stichting gaat hier zeker mee door en hoopt voor 2018 op een goed gecoördineerde kalender.