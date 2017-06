Slabroekse Paardendagen verhuizen naar Grandorse terrein in Horst

Op oude locatie waren op dit moment te weinig kwalitatief goede terreinen ter beschikking om de wedstrijd door te laten gaan. Gelukkig was de nieuwe stichting Grandorse bereid om de wedstrijd te faciliteren op hun nieuwe terreinen in Kronenberg. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september wordt op het Grandorse terrein het kampioenschap van de klasse L en M verreden. Op zondag 3 september is het vaardigheidsparcours en de zes marathonhindernissen geopend voor training, hiervan wordt geen klassement opgemaakt. De kosten zijn € 20,00 per span.

Inschrijven kan via secretariaat@slabroeksepaardendagen.nl

Klik hier voor meer informatie